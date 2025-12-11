У Білому домі заявили про «втому» Трампа: що буде з мирними переговорами

У Білому домі заявили, що США відправлять свого представника на переговори з лідерами Європи та України, що заплановані на 13 грудня тільки, якщо з'явиться реальна можливість для підписання мирної угоди.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: з відкритих джерел

Речниця американського президента Керолайн Лівітт заявила на брифінгу, що Дональд Трамп надзвичайно розчарований як Росією, так і Україною.

"Він втомився від зустрічей заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій", — зазначила Лівітт.

Водночас вона наголосила, що США все ще беруть активну участь у намаганні покласти край війні Росії проти України. За словами Лівітт, напередодні Трамп говорив телефоном із європейськими лідерами. А спецпредставник президента Стів Віткофф та його команда продовжують переговори з українськими та російськими посадовцями.

"Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважатимемо, що ці зустрічі заслуговують на увагу будь-кого з представників США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що не зрозуміло, чи віримо ми, що можна досягти справжнього миру і справді просунути процес уперед", — додала Лівітт.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Великобританії Кіром Стармером. За словами американського президента, розмова проходила у "досить жорстких формулюваннях".

Президент США також повідомив, що європейські лідери запропонували провести зустріч із приводу врегулювання конфлікту в Європі найближчими днями. Він уточнив, що американська сторона буде присутня на переговорах.