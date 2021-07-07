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Главная Новости Мир США В Чикаго черный бездомный зарезал аспирантку, писавшую диссертацию о том, как юстиция США угнетает не-белых
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В Чикаго черный бездомный зарезал аспирантку, писавшую диссертацию о том, как юстиция США угнетает не-белых

Обвиняя белых в предубеждениях в отношении расовых меньшинств, американка стала жертвой представителя этого же меньшинства

сегодня, 19:47
Автор:

Андрей Ройко

Неоднозначное убийство произошло в Чикаго (США): черный бездомный зарезал аспирантку Массачусетского университета из другой расовой группы. Заурядное явление в США, если бы не один нюанс — 31-летняя урожденная израильтянка Анат Кимчи работала над докторской степенью в области криминологии и уголовного правосудия в Университете Мэриленда. Как это модно последние годы в США, любая научная и ненаучная проблематика должна затрагивать расовые вопросы и касаться мнимой или реальной дискриминации расовых меньшинств во всех сферах и якобы институционального расизма белых. Не обошла расовых вопросов в своем так и не оконченном научном труде и Анат, описывая как судебная система США якобы угнетает цветные меньшинства. Об этом сообщают американские СМИ и соцсети правого политического спектра. В свою очередь, в интервью "The Chicago Sun Times", руководство Кимчи охарактеризовал ее как "выдающегося ученого".

В Чикаго черный бездомный зарезал аспирантку, писавшую диссертацию о том, как юстиция США угнетает не-белых

Аспирантка Анат Кимчи, фото из открытых источников

Кимчи приехала в Чикаго к своим друзьям и во время прогулки по городу была зарезана 40-летним чернокожим бездомным Тони Робинсоном. После поимки преступника оказалось, что он был причастен в июне еще к двум вооруженным нападениям на женщин, тяжело ранив одну из них. Во время своего последнего нападения преступник разжился только свитером Анат, который бросил во время преследования очевидцем происшествия. Анат Кимчи получила смертельное ножевое ранение, а история нападения на нее стала достаточно резонансной в США. Правда, часть американских изданий умолчали о расе преступника либо не вдавались в подробности научной диссертации Анат. Причину нападения Робинсон так и не смог внятно пояснить, сказав, что ему ничего не нужно было от Анат, чего у него нет.

С начала года в мегаполисе Чикаго было совершено уже около 2 тысяч убийств и вооруженных нападений, тем не менее полиция Чикаго считает проживание в городе "достаточно безопасным".

Отметим, что публикация статистики преступлений в США во многих штатах в последние годы была юридически криминализирована, так как она демонстирует, что афроамериканцами и "латиносами" совершаются в разы (а иногда десятки раз) больше преступлений, особенно тяжких, по сравнению с белыми и азиатскими расовыми группами. 

Напомним, что первое лицо США, президент Джозеф Байден официально признал убийство армян в 1915 году в Османской империи геноцидом по этническому признаку. 




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Источник: https://chicago.suntimes.com/crime/2021/6/26/22551535/tony-robinson-anat-kimchi-charged-fatally-stabbing-maryland-grad-student-in-the-loop
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