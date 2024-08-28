В ЦРУ сказали, что Украина будет делать с территориями Курщины и какое решение примет Путин

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Ткачик Олеся
Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне заявил, что украинские войска намерены сохранить захваченную ими российскую территорию в Курской области на некоторое время, сообщает Reuters.
Дэвид Коэн
При этом американский разведчик предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин все же организует контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области. Впрочем, по его мнению, российских военных будет ждать тяжелое сражение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не защищает территорию Курской области и сделал ставку на захват Донецкой области по одной простой причине. В частности, он надеется, что в Штатах к власти придет Дональд Трамп и прикажет ВСУ выйти из территории Курской области. Таким образом, не следует сейчас ее защищать. Кроме того, Путин надеется, что Трамп оставит за Россией все захваченные ею территории в Украине, поэтому он так и спешит, идя ва-банк. То есть, россияне полагаются на американцев, чтобы они "заморозили" все завоевания, как это раньше было с Крымом. При этом российские пропагандисты утверждают, что через два или три месяца "СВО" завершится "победой РФ". Они, похоже, искренне в это верят. Ибо усталость от войны, по сути, растет и в России. Потому любую точку, на которой у них закончатся ресурсы, они и объявят "победой".
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