Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне заявил, что украинские войска намерены сохранить захваченную ими российскую территорию в Курской области на некоторое время, сообщает Reuters.

Дэвид Коэн

"Они остаются в России. Они строят оборону и, похоже, намерены сохранить часть этой территории на время", — сказал Коэн.

При этом американский разведчик предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин все же организует контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области. Впрочем, по его мнению, российских военных будет ждать тяжелое сражение.

"Мы можем быть уверены, что Путин сделает контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Мы ожидаем, что это будет трудная битва для россиян", — подчеркнул Коэн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не защищает территорию Курской области и сделал ставку на захват Донецкой области по одной простой причине. В частности, он надеется, что в Штатах к власти придет Дональд Трамп и прикажет ВСУ выйти из территории Курской области. Таким образом, не следует сейчас ее защищать. Кроме того, Путин надеется, что Трамп оставит за Россией все захваченные ею территории в Украине, поэтому он так и спешит, идя ва-банк. То есть, россияне полагаются на американцев, чтобы они "заморозили" все завоевания, как это раньше было с Крымом. При этом российские пропагандисты утверждают, что через два или три месяца "СВО" завершится "победой РФ". Они, похоже, искренне в это верят. Ибо усталость от войны, по сути, растет и в России. Потому любую точку, на которой у них закончатся ресурсы, они и объявят "победой".



