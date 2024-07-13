В Демпартии поставили ультиматум Байдену: о чем идет речь

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США заморозили пожертвования на сумму $90 млн до тех пор, пока Джо Байден не снимется с президентской гонки, а партия не найдет ему замену. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", ссылаясь на осведомленные источники.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Собеседники издания подчеркнули, что решение является прямым следствием провальных дебатов Джо Байдена с его политическим конкурентом Дональдом Трампом.

По словам собеседников NYT, замороженные взносы включают в себя "многочисленные восьмизначные обязательства". Имена доноров, решивших отозвать обещанные чеки, не называются. Консультант комитета сказал, что ожидает возвращения доноров, как только "текущая неопределенность" будет решена.

Future Forward, как отмечает NYT, была назначена предвыборным штабом Байдена ведущим комитетом поддержки на ранних этапах президентской кампании, и уже объявила о резервировании 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу. Ее запуск запланирован на август — после съезда Демократической партии, где финально утверждается кандидат в президенты.

Также источники говорят, что демократический комитет политических действий Future Forward, который собирает средства на предвыборную кампанию Байдена, еще перед дебатами планировал собрать свыше $700 млн, однако к настоящему времени было собрано лишь $430 млн.

Еще один источник, близкий к Future Forward, сказал, что комитет уклоняется от принятия важных стратегических решений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет возглавлять предвыборную гонку.

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