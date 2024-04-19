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В ФБР заявили, что Китай готов нанести удар по Штатам. Названы объекты, которые под угрозой

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Китай готов нанести удар по критической инфраструктуре Соединенных Штатов, сообщает Reuters. По его словам, КНР рассматривает возможность ее разрушить физически

19 апреля 2024, 15:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Кристофер Рэй, китайская хакерская группа, известная как Volt Typhoon, сумела проникнуть в критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов. Сейчас китайские хакеры якобы ждут подходящий момент, чтобы нанести Штатам удар сокрушительной силы.

В ФБР заявили, что Китай готов нанести удар по Штатам. Названы объекты, которые под угрозой

Кристофер Рэй

По информации главы ФБР, эти хакеры, связанные с правительством Китая, сумели получить доступ к компьютерным сетям значительного количества американских компаний телекоммуникационного, энергетического, водопроводного и других критических секторов.

Более того, как говорит Рэй, Китай "развивает способность", которая позволит физически разрушить критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов. По его словам, это произойдет в тот момент, который выберут себе китайцы.

Рей утверждает, что Китай, нанося удары по гражданской инфраструктуре, планирует вызвать волну паники среди простых американцев.

При этом директор ФБР предположил, что действия китайских хакеров на самом деле согласуются с более широким намерением КНР удержать Соединенные Штаты от защиты Тайваня.

Впрочем, буквально несколько дней назад спикер МИД Китая заявил о том, что хакерская группа Volt Typhoon никоим образом не связана с правительством Китая. Там добавили, что эта группа специализируется на создании программ-вымогателей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что отношения между США и Китаем напряженные. В частности, недавно США предупредили КНР по поводу недопустимости сотрудничества с Россией и помощью ей в войне против Украины. В США заявили, что продолжение поддержки Китаем приведет к ухудшению отношений между Китаем и США.

Вместе с тем, известно, что Китай неоднократно заявлял, что никто, в том числе и Штаты, не могут ему указывать, с кем вести дела.




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Источник: https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/fbi-says-chinese-hackers-preparing-attack-us-infrastructure-2024-04-18/
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