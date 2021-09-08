В годовщину терактов 2001 года Трамп будет комментировать боксерский матч

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Ольга Чародий
11 сентября бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать
боксерский поединок между экс-чемпионом в тяжелом весе Эвандером Холифилдом и
бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом. Об этом сообщают
американские телеканалы NBC News и CBS News со ссылкой на пресс-релиз 45-го
президента США.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
СМИ отмечают, что это не первое появление Трампа на
боксерских спортивных мероприятиях, однако первая с тех пор, как он покинул
пост. Поединок, который "без фильтрации" комментировать Трамп,
состоится в Голливуде, штат Флорида.
Для 58-летнего Эвандера Холифилда это будет первый
профессиональный поединок за 10 лет. Он заменит Оскара Де Ла Гояю который не
выйдет на ринг с Витором Белфортом через коронавирусную болезнь.
Заметим, остальные экс-президенты этого дня посетят памятные места в честь 20-й годовщины терактов в сентябре 2001 года. Джордж Буш поедет к мемориалу 11 сентября во Шанксвилл, штат Пенсильвания. Барак Обама посетит мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. Президент Джо Байден побывает во всех трех местах терактов.
Напомним, социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023. Об этом пишет CNBC. Компания, которая занимается соцсетями, повторно оценит — представляет ли Трамп угрозу общественной безопасности. И если все еще да — блокировку продлят.
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