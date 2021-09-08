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Главная Новости Мир США В годовщину терактов 2001 года Трамп будет комментировать боксерский матч
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В годовщину терактов 2001 года Трамп будет комментировать боксерский матч

СМИ отмечают, что это не первое появление Трампа на боксерских спортивных мероприятиях

сегодня, 23:07
Автор:

Ольга Чародий

11 сентября бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать боксерский поединок между экс-чемпионом в тяжелом весе Эвандером Холифилдом и бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом. Об этом сообщают американские телеканалы NBC News и CBS News со ссылкой на пресс-релиз 45-го президента США.

В годовщину терактов 2001 года Трамп будет комментировать боксерский матч

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

СМИ отмечают, что это не первое появление Трампа на боксерских спортивных мероприятиях, однако первая с тех пор, как он покинул пост. Поединок, который "без фильтрации" комментировать Трамп, состоится в Голливуде, штат Флорида.

"Я люблю великих бойцов и замечательные бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в эту субботу и возможности поделиться своими мыслями. Вы не захотите пропустить это особое событие ", — говорится в заявлении бывшего президента.

Для 58-летнего Эвандера Холифилда это будет первый профессиональный поединок за 10 лет. Он заменит Оскара Де Ла Гояю который не выйдет на ринг с Витором Белфортом через коронавирусную болезнь.

Заметим, остальные экс-президенты этого дня посетят памятные места в честь 20-й годовщины терактов в сентябре 2001 года. Джордж Буш поедет к мемориалу 11 сентября во Шанксвилл, штат Пенсильвания. Барак Обама посетит мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. Президент Джо Байден побывает во всех трех местах терактов.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023. Об этом пишет CNBC. Компания, которая занимается соцсетями, повторно оценит — представляет ли Трамп угрозу общественной безопасности. И если все еще да — блокировку продлят.


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Источник: https://www.nbcnews.com/news/sports/donald-trump-provide-commentary-boxing-match-between-evander-holyfield-vitor-n1278685
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