В Голливуде в четвертый раз разбили звезду Трампа

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Дмитрий Симоненко
На Аллее
славы в Голливуде в очередной раз повредили звезду Дональда Трампа. Злоумышленник
использовал острый предмет типа кирки, разбив вдребезги позолоченную надпись на объекте.
Нанести вред звезде пытаются уже второй раз за месяц и четвертый в общей
сложности. После вандальского нападения 3 октября объект обнесли забором и накрыли
фанерным щитом, но для злодея и это не стало преградой. Видео инцидента
публикует TMZ.
Полиция
сообщает, что есть все основания полагать, что к порче звезды имеет отношение
один и тот же человек. В начале месяца во время вандальских действий на Алее
славы был задержан мужчина в костюме Халка, который просто испещрил звезду. Суд
вынес постановление о возмещении причиненного им ущерба в 5 тыс дол США.
Поясняя свои
действия, злоумышленник заявил, что протестует таким образом против
несправедливой экономической политики президента США.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в "мусорку".
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