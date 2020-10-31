В Голливуде в четвертый раз разбили звезду Трампа

На Аллее славы в Голливуде в очередной раз повредили звезду Дональда Трампа. Злоумышленник использовал острый предмет типа кирки, разбив вдребезги позолоченную надпись на объекте. Нанести вред звезде пытаются уже второй раз за месяц и четвертый в общей сложности. После вандальского нападения 3 октября объект обнесли забором и накрыли фанерным щитом, но для злодея и это не стало преградой. Видео инцидента публикует TMZ.

Полиция сообщает, что есть все основания полагать, что к порче звезды имеет отношение один и тот же человек. В начале месяца во время вандальских действий на Алее славы был задержан мужчина в костюме Халка, который просто испещрил звезду. Суд вынес постановление о возмещении причиненного им ущерба в 5 тыс дол США.

Поясняя свои действия, злоумышленник заявил, что протестует таким образом против несправедливой экономической политики президента США.

Звезда Трампа появилась на Аллее славы тринадцать лет назад, в 2007 году, после того, как Дональд Трамп, на тот момент успешный бизнесмен стал продюсером конкурса "Мисс Вселенная", а также реалити-шоу The Apprentice. С тех пор место стабильно оскверняется вандалами. Звезду обливали красной краской цвета крови, покрывали ругательствами и свастикой. В 2018 году звезду хотели перенести в другое место, но на данный момент все осталось без изменений.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в "мусорку".







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!