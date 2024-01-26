В Госдепе назвали минимальный срок продолжения войны РФ и Украины

Россия будет продолжать воевать против Украины, пока не увидит результаты президентских выборов в США. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет "Голос Америки".

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Поэтому О'Брайен ожидает напряженных ближайших месяцев и отмечает, что зима на войне всегда "трудная и жестокая".

"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, равно как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбы против России", – сказал чиновник.

Относительно финансирования украинских потребностей на пути к победе в войне О'Брайен добавил, что "мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев своими силами финансирует две трети военных потребностей за счет внутренних ресурсов".

Отметим, во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон пока что не фиксирует никаких признаков ослабления или расфокусировки в вопросе поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — широкомасштабное российское вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, идет уже больше 700 дней. Украинские воины и народ в целом демонстрируют чудеса мужества, но нам явно не хватает поддержки. Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентирует, что именно нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость. Какие выводы можно сделать на данном этапе? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



