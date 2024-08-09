В Госдепе отреагировали на ограничение доступа к YouTube в РФ и указали, на что указывают действия Кремля

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер высказал мнение, что решение России ограничить доступ к YouTube указывает на неуверенность Москвы в законности своих действий, сообщает Голос Америки.

Запрет YouTube

"Мы видели, как Россия действовала в течение некоторого времени и... ускоренными темпами после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. И то, что они сделали, это попытка и последовательное прекращение способности российским гражданам получать доступ к информации о том, что делает их правительство", — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что Вашингтон решительно осуждает подавление свободы слова в России. По его словам, Штаты призывают Кремль прекратить блокировку доступа к информации для собственного населения. Также представитель Госдепа подчеркнул, что подавление возможности граждан получать информацию о действиях правительства — это вовсе не признак уверенности в их легитимности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские власти сообщили всем крупнейшим операторам связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Источники росСМИ отмечают, власти пока решили "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете. Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи, контролируемое органом цензуры России "Роскомнадзор".

Власти столицы РФ запретили митинг против замедления YouTube из-за "коронавирусных ограничений". Как сообщают российские медиа, власти Москвы отказали российскому гражданину Максиму К. в проведении митинга против замедления работы YouTube в России.



