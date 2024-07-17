В Госдепе прокомментировали заявления Кремля об угрозе со стороны Запада

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Кравцев Сергей
России никто не угрожал, "ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабного вторжения в 2022 году". Единственное в чем РФ "видит угрозу, так это в том, что на ее границах функционирует демократия". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
Представитель Госдепа назвал "неправомерной точкой зрения" высказывание Лаврова о том, что политическое и дипломатическое урегулирование войны в Украине "должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евро-атлантического направления".
Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что власти США призывают Китай в контексте его стратегического партнерства с Россией повлиять на Москву для прекращения военной агрессии против Украины и завершения войны справедливым миром.
Представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о помощи РФ со стороны Китая, высказался о роли Пекина в усилении "военной машины" Кремля и дипломатической поддержке.
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