В Госдепе прокомментировали заявления Кремля об угрозе со стороны Запада

России никто не угрожал, "ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабного вторжения в 2022 году". Единственное в чем РФ "видит угрозу, так это в том, что на ее границах функционирует демократия". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что Украина должна быть в авангарде любой дипломатии, направленной на прекращение войны, потому что именно эта страна является жертвой агрессии. Это их территория оккупирована, их людей убивают в войне, которую они не начинали, но от которой они страдают уже фактически 10 лет", — заявил дипломат.

Представитель Госдепа назвал "неправомерной точкой зрения" высказывание Лаврова о том, что политическое и дипломатическое урегулирование войны в Украине "должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евро-атлантического направления".

"Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, поэтому мы отвергаем такую точку зрения и будем продолжать работать с нашими украинскими партнерами над окончательным завершением этого конфликта справедливым миром – не просто миром, а справедливым и прочным миром", — заверил представитель Госдепа.

Отметим, в ходе этого же брифинга Мэтью Миллер заявил, что власти США призывают Китай в контексте его стратегического партнерства с Россией повлиять на Москву для прекращения военной агрессии против Украины и завершения войны справедливым миром.

Представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о помощи РФ со стороны Китая, высказался о роли Пекина в усилении "военной машины" Кремля и дипломатической поддержке.

"Что касается Китая, посмотрите, мы видели, как вы сказали, дальнейшие отношения между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы", — сказал чиновник.



