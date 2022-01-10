В Госдепе рассказали, как прошел первый раунд переговоров США и России

В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров между США и Россией. Встреча прошла на уровне замгоссекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный ресурс Госдепа.

Венди Шерман и Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Главные дипломаты стран обсудили те вопросы, которые включены в повестку дня главных переговоров, которые должны состояться сегодня, 10 января.

В Госдепе, не указывая прямо, что речь идет об Украине, отметили – Шерман в разговоре с Рябковым дала понять, что США не намерены препятствовать свободному праву государств самим определять союзы, к которым в дальнейшем присоединиться.

При этом замгоссекретаря согласилась с тем, что Вашингтон будет выступать "за" дипломатическое урегулирование всех спорных вопросов. Но, как и ранее, Венди Шерман отметила, что США всегда готовы обсудить с Россией те вопросы, которые касаются непосредственно двух стран, но не готовы обсуждать те вопросы, которые затрагивают третьи государства, особенно, когда речь идет о их безопасности и суверенитете.

Венди Шерман подчеркнула, США не будут обсуждать вопросы союзников и партнеров без их участия в переговорах.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что официальная позиция Вашингтона состоит в том, что диалог с Москвой может вестись относительно того, чтобы прекратить увеличение количества ракет и военных учений в Европе, но при этом США не готовы даже начинать дискуссию относительно сокращения войск НАТО в Европе.

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