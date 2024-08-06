В Госдепе рассказали, кто должен принять решение о сбивании ракет над Украиной

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Кравцев Сергей
Решение о том, чтобы сбивать ракеты РФ над территорией Украины должны принять не США. Это решение, которое должны принять члены Альянса коллективно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о возможности стран НАТО сбивать вражеские цели над Украиной.
Мэтью Миллер. Фото из открытых источников
Миллеру задали вопрос о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского, который поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина-НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над украинской территорией.
Его также спросили о возможном расширении разрешения для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории РФ.
Говоря о вероятности расширения разрешений для украинской армии на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, Миллер отметил, что его ответ "не изменился".
Мэтью Миллер добавил, что этот процесс "происходит с самого начала и по сей день".
Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбитие российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.
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