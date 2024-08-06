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В Госдепе рассказали, кто должен принять решение о сбивании ракет над Украиной

Мэтью Миллер подчеркнул, что дискуссия о том, чтобы сбивать ракеты РФ над территорией Украины между членами НАТО не прекращается

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Решение о том, чтобы сбивать ракеты РФ над территорией Украины должны принять не США. Это решение, которое должны принять члены Альянса коллективно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о возможности стран НАТО сбивать вражеские цели над Украиной.

В Госдепе рассказали, кто должен принять решение о сбивании ракет над Украиной

Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Миллеру задали вопрос о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского, который поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина-НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над украинской территорией.

"Итак, это дискуссия, которая, как и все дискуссии в НАТО, является дискуссией между членами НАТО и решением, которое НАТО примет коллективно. Это не то, о чем я могу говорить отсюда", – сказал представитель Госдепа.

Его также спросили о возможном расширении разрешения для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории РФ.

Говоря о вероятности расширения разрешений для украинской армии на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, Миллер отметил, что его ответ "не изменился". 

"Мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности", — сказал представитель Госдепа. 

Мэтью Миллер добавил, что этот процесс "происходит с самого начала и по сей день". 

"Таким образом, мы принимаем соответствующие решения по оружию, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия", — заявил Миллер.

Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбитие российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.




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