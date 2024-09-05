В Госдепе США отреагировали на отставку Кулебы

В США высоко оценили работу Дмитрия Кулебы в должности главы украинского МИД. В частности, там отметили, что он был важным партнером США в поездках по всему миру ради увеличения поддержки Украины среди других стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

В ходе общения Мэтью Миллеру задали вопрос о том, как он относится к происходящим изменениям в украинском правительстве.

Американский чиновник отметил, что с его стороны было бы не уместно давать личные оценки таким решениям. Однако он сообщил, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен звонил по телефону Дмитрию Кулебе, чтобы выразить то, насколько ему было приятно работать с ним в течение последних нескольких лет.

"Министр иностранных дел Кулеба был чрезвычайным партнером Соединенных Штатов в нашей работе в поддержку Украины...в борьбе против российской агрессии, а также в работе, которую мы делали, чтобы мобилизовать дипломатическую поддержку", — заявил Миллер.

Он отметил, что в некотором смысле министр иностранных дел Кулеба был главным партнером США в поездках по всему миру, которые организовывались ради получения дипломатической поддержки для Украины, а также для привлечения России к ответственности.

По словам Миллера, Блинкен и Кулеба на встречах с другими странами всегда сначала поднимали вопросы предоставления Украине ПВО и других средств обороны. Также он отметил, что оба во время совместной работы пытались выяснить, как решить конкретные проблемы, стоящие перед Украиной, которая продолжает бороться с российской агрессией.

Миллер также добавил, что Блинкен выразил свою благодарность и дружбу главе украинского МИД, а также то, что уже ждет сотрудничества с его заместителем.

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