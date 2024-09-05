В США сделали новое заявление о дальнобойном оружии после ударов по Полтаве и Львову

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не меняет свою политику по использованию Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.



Джон Кирби. Фото из открытых источников

На брифинге в Белом доме Джона Кирби спросили, изменится ли политика США после того, как Россия провела очередные комбинированные атаки по Украине с использованием ракет и дронов, в частности, по Полтаве и Львову, где были убиты гражданские. По словам Кирби, в США "нет ничего нового" по изменению использования дальнобойного оружия

"Наша позиция по ударам по территории России остается неизменной", — сказал Кирби.

Советник Белого дома по национальной безопасности также пояснил, что дальнобойные ракеты ATACMS якобы не смогут уничтожить большое количество российских самолетов, ведь Кремль переместил их вглубь страны.

"Отмечу, что 90% самолетов, которые Россия использует для авиаударов, размещены на расстоянии более 300 километров от границы с Украиной. Поэтому утверждение, что ATACMS позволят Украине уничтожить большинство этих самолетов, ошибочно", — добавил Кирби.

Напомним, что после ракетного удара по Полтаве 3 сентября погибли 54 человека. От российского удара по домам во Львове 4 сентября были убиты семь человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на ракетный удар по Львову. Также российский ракетный удар по Полтаве прокомментировали в Китае.



Также "Комментарии" писали о циничной реакции Министерства обороны РФ на удар по Львову, где погибли гражданские. В России заявили, что попали по "военным объектам" в Украине.

