В Госдепе США заявили о критической ситуации в войне. Что нужно сделать

Украине нужно оказать всю необходимую помощь, которая ей сейчас очень нужна, заявил Энтони Блинкен. По его словам, в войне с РФ сейчас наблюдается "крайне важный момент".

Энтони Блинкен

Как подчеркнул Блинкен, крайне необходимо, чтобы Киев получил от союзников все, что поможет ему защищаться от агрессии России. Как отметил госсекретарь, Украине крайне необходимы системы противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы.

При этом Блинкен подчеркнул, что запрос на выделение Украины 60 млрд долларов, посланный президентом США Джо Байденом, должен быть выполнен как можно скорее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах с прошлого года никак не могут проголосовать за выделение финансовой помощи Украине в размере 60 млрд долларов, которая нужна для того, чтобы Силам обороны было чем обороняться от войск российских захватчиков. При этом президент Владимир Зеленский подчеркивал, что практически 80% помощи США останется в стране и будет работать на ее экономику, ведь все необходимое ВСУ оружие будет производиться в Штатах.

При этом известно, что возможно конгрессмены будут рассматривать предоставление помощи Украине в кредит. Впрочем, даже и этот компромиссный вариант трамписты называют издевательством над американцами.

Вместе с тем известно, что Силам обороны действительно крайне не хватает боеприпасов. Неоднократно отмечалось, что ВСУ вынуждены были выйти из Авдеевки потому, что просто нечем было ее оборонять. При этом в Пентагоне подчеркивали, что если Силы обороны не получат помощь от США, то вынуждены будут принимать крайне трудные решения о том, какие населенные пункты они смогут защищать, а с которых придется отойти.