В Гренландии подняли флаг США: что происходит
В Гренландии подняли флаг США: что происходит

В правоохранительных органах подтвердили сам факт инцидента

31 января 2026, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В столице Гренландии Нууке произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание местных и международных СМИ. Попытка установить флаг США в центре города была пресечена прохожими и в итоге завершилась официальными извинениями со стороны иностранной телекомпании.

В Гренландии подняли флаг США: что происходит

Флаг США. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание Minval.Politika, неизвестный мужчина предпринял попытку водрузить американский флаг, однако очевидцы остановили его еще до того, как полотнище было закреплено. Ситуация не переросла в конфликт и была урегулирована на месте.

В полиции подтвердили факт происшествия и отметили, что действия мужчины не привели к нарушению общественного порядка. 

По данным правоохранительных органов, именно оперативное вмешательство граждан сыграло ключевую роль в предотвращении дальнейшего развития ситуации. Применение дополнительных мер со стороны полиции не потребовалось.

Позднее выяснилось, что участником инцидента оказался немецкий телеведущий и артист кабаре Макси Шафрот, известный по сатирической программе Extra 3, выходящей на телеканале Norddeutsche Rundfunk. Представители телерадиокомпании подтвердили, что в Нууке проходили съемки сатирического медиапроекта, а попытка установки флага была частью постановочного эпизода.

Руководство NDR официально признало ответственность за произошедшее. В заявлении компании отмечается, что один из членов съемочной группы инициировал инсценировку, не приняв во внимание возможную реакцию местных жителей. В связи с этим телекомпания принесла извинения жителям Гренландии за ситуацию, возникшую во время съемок.

Датский телеканал TV2 со ссылкой на данные местной полиции также сообщил, что вмешательство прохожих не позволило поднять флаг и предотвратило дальнейшее обострение инцидента.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа больше не хотят захватывать Гренландию: какая причина.




Источник: https://minval.az/news/124514039
