У Гренландії підняли прапор США: що відбувається

У столиці Гренландії Нууке стався інцидент, який викликав широкий суспільний резонанс та привернув увагу місцевих та міжнародних ЗМІ. Спроба встановити прапор США в центрі міста була припинена перехожими і завершилася офіційними вибаченнями з боку іноземної телекомпанії.

Прапор США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє видання Minval.Politika, невідомий чоловік зробив спробу поставити американський прапор, проте очевидці зупинили його ще до того, як полотнище було закріплене. Ситуація не переросла у конфлікт та була врегульована на місці.

У поліції підтвердили факт події та зазначили, що дії чоловіка не призвели до порушення громадського порядку.

За даними правоохоронних органів, саме оперативне втручання громадян відіграло ключову роль у запобіганні подальшому розвитку ситуації. Застосування додаткових заходів з боку поліції не потрібно.

Пізніше з'ясувалося, що учасником інциденту виявився німецький телеведучий та артист кабаре Максі Шафрот, відомий за сатиричною програмою Extra 3, що виходить на телеканалі Norddeutsche Rundfunk. Представники телерадіокомпанії підтвердили, що в Нууку проходили зйомки сатиричного медіапроекту, а спроба встановлення прапора була частиною виставкового епізоду.

Керівництво NDR офіційно визнало відповідальність за те, що сталося. У заяві компанії зазначається, що один із членів знімальної групи ініціював інсценування, не взявши до уваги можливу реакцію місцевих жителів. У зв'язку з цим телекомпанія вибачилася перед мешканцями Гренландії за ситуацію, що виникла під час зйомок.

Данський телеканал TV2 з посиланням на дані місцевої поліції також повідомив, що втручання перехожих не дозволило підняти прапор і запобігло подальшому загостренню інциденту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп більше не хоче захоплювати Гренландію: яка причина.



