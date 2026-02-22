В имении Трампа застрелили вооруженного дробовиком мужчину: подробности инцидента

В имении президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго произошел инцидент, в ходе которого охранники Секретной службы застрелили вооруженного мужчину. Неизвестный незаконно проник на территорию резиденции американского лидера с дробовиком и канистрой с горючим.

Имение Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Фото: Steve Helber/AP

По сообщению Секретной службы США, инцидент произошел около 1:30 ночи 22 февраля. Мужчина старше 20 лет проник на территорию имения Трампа с дробовиком и канистрой с горючим. При попытке приблизиться к охраняемому периметру он столкнулся с агентами Секретной службы и заместителем шерифа округа Палм-Бич.

"Были произведены выстрелы, и мужчина объявлен мертвым", — говорится в заявлении Секретной службы.

На момент инцидента на территории не было других телохранителей, а Трамп находился в Вашингтоне.

В настоящее время инцидент расследуют совместно ФБР, Секретная служба и офис шерифа округа Палм-Бич. Планируется пресс-конференция чиновников, на которой они предоставят дополнительные детали и обоснование действий агентов относительно застреленного мужчины, проникшего в имение Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за несколько дней до инцидента в Мар-а-Лаго Дональд Трамп пригрозил Ирану, если они организуют покушение на лидера США. Трамп подчеркнул, что любая попытка физической расправы над ним или его окружением приведет к прекращению существования страны-агрессора.

Также "Комментарии" писали, что перед президентскими выборами 2024 года в США на Дональда Трампа покушались на публичном мероприятии. Тогда еще кандидата в президенты выстрелили и ранили ухо американскому лидеру.