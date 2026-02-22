logo_ukra

В маєтку Трампа застрелили озброєного дробовиком чоловіка: подробиці інциденту
НОВИНИ

В маєтку Трампа застрелили озброєного дробовиком чоловіка: подробиці інциденту

Секретна служба США застрелила чоловіка, який проник у Мар-а-Лаго з дробовиком та каністрою з пальним.

22 лютого 2026, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot

У маєтку президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго стався інцидент під час якого охоронці Секретної служби застрелили озброєного чоловіка. Невідомий незаконно проник на територію резиденції американського лідера та проніс дробовик і каністру з пальним.

В маєтку Трампа застрелили озброєного дробовиком чоловіка: подробиці інциденту

Маєток Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Фото: Steve Helber/AP

За повідомленням Секретної служби США, інцидент стався близько 1:30 ночі 22 лютого. Чоловік віком трохи старше 20 років проник на територію маєтку Трампа з дробовиком та каністрою з пальним. Під час спроби наблизитися до охоронюваного периметра він зіткнувся з агентами Секретної служби та заступником шерифа округу Палм-Біч.

"Було здійснено постріли, і чоловіка оголошено мертвим", — йдеться у заяві Секретної служби.

На момент інциденту на території не було інших охоронців, а Трамп перебував у Вашингтоні.

Наразі інцидент розслідують спільно ФБР, Секретна служба та офіс шерифа округу Палм-Біч. Планується пресконференція посадовців, на якій вони нададуть додаткові деталі та обґрунтування дій агентів щодо застреленого чоловіка, який проник в маєток Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за декілька днів до інциденту в Мар-а-Лаго Дональд Трамп пригрозив Ірану, якщо вони організують замах на лідера США. Трамп наголосив, що будь-яка спроба фізичної розправи над ним або його оточенням призведе до припинення існування країни-агресора.

Також "Коментарі" писали, що перед президентськими виборами 2024 року в США на Дональда Трампа вчинили замах на публічному заході. Тоді в ще кандидата в президенти вистрелили та поранили вухо американському лідеру.



Джерело: https://www.cbsnews.com/news/man-shot-mar-a-lago-uanauthorized-entry-perimeter-secret-service/
