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В Калифорнии вакцину Moderna запретили: что случилось

Калифорния является самым пострадавшим от коронавируса штатом США, поскольку здесь зарегистрировали почти 3 млн. случаев COVID-19

18 января 2021, 23:45
Автор:

Ольга Чародий

Совсем недавно стало, что врач одной  из Бостонских больниц, который  испытал на себе  вакцину Moderna, получил  аллергическую  реакцию. Об этом сообщает The New York Times.

В Калифорнии вакцину Moderna запретили: что случилось

Вакцина Moderna (фото из открытых источниках)

Какого характера аллергия указано не было,  но стало известно, что врачу  резко стало плохо, что его пришлось срочно госпитализировать. У  врача сильно кружилась голова, и было учащённое сердцебиение. Как стало известно, аллергической  реакцией стали   страдать все большее количество  людей и власти штата Калифорния официально порекомендовали временно отказаться от вакцинирования Moderna.

Как сообщает Fox News. главный эпидемиолог штата Эрика Пан настоятельно рекомендует  отказаться именно этой  вакциной  прививаться.  Она отметила, что всем пострадавшим вводили вакцину из одной партии.

"Более высокое, чем обычно, число возможных аллергических реакций зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из клиник вакцинации", — заявила Пан.

Какой именно тип аллергической реакции был вызван, медик не уточнила. Однако известно, что в партии было более 300 тысяч доз, которые распределили между более  250 пунктами вакцинации.

Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило, что предоставило разрешение на экстренное использование вакцины COVID-19 Moderna для 18 лет и старше в США. Столь необходимые США вакцины должны прибыть в понедельник, чтобы помочь в борьбе с последней вспышкой вируса; в стране регулярно регистрируется более 3000 смертей в день. "Теперь, когда доступны две вакцины для предотвращения COVID-19", — сказал комиссар FDA.


 


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Источник: https://www.foxla.com/news/california-official-calls-for-pause-on-specific-moderna-vaccine-due-to-possible-allergic-reaction
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