В Калифорнии вакцину Moderna запретили: что случилось

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Ольга Чародий
Совсем недавно стало, что врач одной из Бостонских больниц, который испытал на себе вакцину Moderna, получил аллергическую
реакцию. Об этом сообщает The New York Times.
Вакцина Moderna (фото из открытых источниках)
Какого характера аллергия указано не было, но стало известно, что врачу резко стало плохо, что его пришлось срочно госпитализировать.
У врача сильно кружилась голова, и было учащённое
сердцебиение. Как стало известно, аллергической
реакцией стали страдать все
большее количество людей и власти штата
Калифорния официально порекомендовали временно отказаться от вакцинирования Moderna.
Как сообщает Fox News. главный эпидемиолог штата Эрика Пан
настоятельно рекомендует отказаться
именно этой вакциной прививаться. Она отметила, что всем пострадавшим вводили
вакцину из одной партии.
Какой именно тип аллергической реакции был вызван, медик не
уточнила. Однако известно, что в партии было более 300 тысяч доз, которые
распределили между более 250 пунктами
вакцинации.
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