В Колорадо неизвестный открыл стрельбу: много погибших

В американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли десять человек, включая одного полицейского.



Стрельба (фото из открытых источников)

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержали. Официально эта информация пока не подтверждена. В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, и его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", — написала Псаки в своем твиттере.

Ранее местные СМИ сообщали, что, по меньшей мере шесть человек, включая одного сотрудника полиции, стали жертвами стрельбы продуктовом магазине King Soopers в Боулдере.

ве стрельбы произошли в спа-салонах в Атланте, находящихся через дорогу друг от друга. Были убиты четыре женщины. Еще одна стрельба произошла в массажном салоне в округе Чероки на север от Атланты, где три человека были убиты, еще двое получили ранения. В больнице два из них умерли. За несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Чероки — отмечается, что это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока. Сообщается, что пока нет никаких указаний на мотив. Чиновники округа Чероки рассказали, что пока неизвестно, связаны ли эти события друг с другом , но они рассматривают такую возможность.

Напомним, д

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