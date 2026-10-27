В команде Трампа резко изменили риторику по Украине: кого Вэнс назвал диктатором

Вице-президент США Джей ди Вэнс во время одного из митингов вспомнил, как выросли цены на бензин в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Он заявил: "Они взлетают всякий раз, когда какой-то жалкий диктатор решает устроить истерику".

Украина-США. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что это очевидный намек на Путина. Комментаторы же, отмечают, что эта история может определенным образом относиться и к настоящему времени.

"В этой истории для Украины показательна смена риторики вице-президента США. Не исключительно, что он, как с одной стороны не слишком опытный политик, а с другой стороны, гораздо младше и открытый в соответствии с какими-то замечаниями, понял, что эта антиукраинская или пропутинская риторика, очень сильно вредит и республиканской партии, и вообще всем тем, кто ею занимается”, — отметил эксперт.

Он объяснил, что Вэнс решил зайти с другой стороны и посмотреть на реакцию. Реакция, кстати, собравшихся была очень одобрительна, уточнил Рейтерович.

"Посмотреть, как это вообще отразится на его перспективах дальнейшей политической карьеры, ведь очевидно, что амбиции у него есть. И не исключено, что он и дальше будет активно распространять подобные тезисы, особенно если увидят, что они достаточно положительно воспринимаются аудиторией", — отметил эксперт.

Для Украины, пояснил он, плюс только в том, что один из чиновников в США начал называть вещи своими именами на фоне максимально примирительных заявлений со стороны Трампа.

"Выглядит действительно как-то по-новому и дает основания думать, что, возможно, риторика республиканцев в целом после промежуточных выборов изменится и станет, если не более проукраинской, то по крайней мере более нейтральной", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая встреча может обернуться катастрофой для Путина.