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У команді Трампа різко змінили риторику щодо України: кого Венс назвав диктатором

Експерт Рейтерович зазначив, що заяви Венса дають можливість сподіватися на менш пропутінську риторику республіканців

27 жовтня 2026, 18:17
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Кречмаровская Наталия

Віцепрезидент США Джей ді Венс, під час одного з мітингів згадав, як зросли ціни на бензин у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він заявив: "Вони злітають щоразу, коли якийсь жалюгідний диктатор вирішує влаштувати істерику". 

У команді Трампа різко змінили риторику щодо України: кого Венс назвав диктатором

Україна-США. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, це очевидний натяк на Путіна. А коментатори зазначають, що ця історія може певним чином відноситися і до сьогодення. 

“У цій історії для України показовою є зміна риторики віцепрезидента США. Не виключно, що він, як з одного боку не надто досвідчений політик, а з іншого боку, набагато молодший і відкритий відповідно до якихось там зауважень, зрозумів, що ця антиукраїнська або пропутінська риторика, дуже сильно шкодить і республіканській партії, та й взагалі всім тим, хто нею займається”, — зауважив експерт.

Він пояснив, що Венс вирішив зайти з іншого боку та подивитися на реакцію. Реакція, до речі, присутніх була дуже схвальна, уточнив Рейтерович. 

“Подивитися, як це взагалі відобразиться на його перспективах подальшої політичної кар'єри, адже очевидно, що амбіції в нього є. І не виключено, що він і надалі буде активно поширювати подібні тези, особливо, якщо побачать, що вони достатньо позитивно сприймаються аудиторією”, — зазначив експерт. 

Для України, пояснив він, плюс тільки в тому, що один із високопосадовців в США почав називати речі своїми іменами на тлі максимально примирливих заяв зі сторони Трампа.

“Виглядає дійсно якось по-новому і дає підстави думати, що можливо риторика республіканців в цілому після проміжних виборів зміниться і стане, якщо не більш проукраїнською, то принаймні більш нейтральною”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка зустріч може обернутися катастрофою для Путіна.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zw8HTs8d16c&t=466s
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