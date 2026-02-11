В команде Трампа заявили о приближении конца войны в Украине

Рубрики
Мир в Украине может быть ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами в Брюсселе 10 февраля.
Мэтью Витакер. Фото из открытых источников
По словам американского дипломата, конкретной даты подписания мирного соглашения между президентами Украины и Соединенными Штатами пока нет. В то же время Витакер подчеркнул, что переговорный процесс находится на продвинутом этапе.
Посол США в НАТО подчеркнул, что документы о возможном мирном урегулировании войны в Украине будут подписаны "надлежащим образом и когда придет время". В то же время Витакер подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины.
