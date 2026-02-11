В команде Трампа заявили о приближении конца войны в Украине

Мир в Украине может быть ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами в Брюсселе 10 февраля.

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

По словам американского дипломата, конкретной даты подписания мирного соглашения между президентами Украины и Соединенными Штатами пока нет. В то же время Витакер подчеркнул, что переговорный процесс находится на продвинутом этапе.

"Я продолжаю это повторять, потому что не только верю в это, но и очень внимательно слежу за происходящим на переговорах. Мы близки к миру в Украине как никогда раньше", — заявил Витакер.

Посол США в НАТО подчеркнул, что документы о возможном мирном урегулировании войны в Украине будут подписаны "надлежащим образом и когда придет время". В то же время Витакер подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины.

"Я убежден, что нам следует продолжать молиться за мир, но в то же время заботиться о том, чтобы Украина и дальше получала через PURL и другие инициативы все необходимое для самозащиты", — добавил Витакер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол США при НАТО объяснил дедлайны Трампа для окончания войны в Украине, о которых говорил Владимир Зеленский. По его словам, заявления о конкретных временных рамках не следует воспринимать как официальную позицию Вашингтона.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на вопрос о дате новых переговоров Украины, США и РФ. По словам представителя российского диктатора Владимира Путина, новый этап переговоров состоится в ближайшее время. Однако конкретной даты Песков не назвал.