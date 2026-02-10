logo_ukra

У Кремлі відповіли на питання про дату нових переговорів України, США та РФ
У Кремлі відповіли на питання про дату нових переговорів України, США та РФ

У Москві повідомили, що новий раунд переговорів України, США та РФ очікується найближчим часом.

10 лютого 2026, 11:37
Автор:
Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова до швидкого поновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Однак представник Путіна не назвав конкретних термінів можливих перемовин.

У Кремлі відповіли на питання про дату нових переговорів України, США та РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо дати наступних переговорів України, США та РФ. За його словами, російська сторона розраховує, що черговий раунд перемовин відбудеться найближчим часом.

"Конкретних дат поки що немає, але ми, як і раніше, розраховуємо, що це відбудеться незабаром", — заявив Пєсков.

Йдеться про переговорний формат за участі України, США та Росії, який був започаткований у січні цього року в Абу-Дабі. Перша зустріч делегацій відбулася 23-24 січня, другий раунд пройшов 4-5 лютого. Усі сторони тоді публічно охарактеризували переговори як "конструктивні", однак не розкривали деталей обговорень.

Відомо, що ключовою темою перемовин залишалися питання безпеки та можливі підходи до завершення війни Росії проти України. Попри заяви про поступ у діалозі, єдиним конкретним і публічно підтвердженим результатом зустрічей в Абу-Дабі став обмін полоненими між Києвом і Москвою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії оцінили переговори з Україною. Чи наблизилися до кінця війни.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі зробили заяву про домовленості Путіна та Трампа щодо України в "дусі" Анкориджа. За словами Пєскова, домовленності між Сполученими Штатами та Росією можуть зрушити питання переговорів щодо закінчення війни.



