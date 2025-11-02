У Туреччині зробили заяву про новий раунд переговорів між Україною та РФ: що відомо

Туреччина знову пропонує себе як посередника для мирних переговорів між Україною та Росією. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан заявив, що Анкара готова прийняти четвертий раунд перемовин між делегаціями двох держав, а також можливий саміт лідерів у Стамбулі. Про це повідомляє видання Yeni Şafak.

Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів. Фото з відкритих джерел

Хакан Фідан заявив, що Туреччина бачить дипломатію єдиним шляхом до мирного врегулювання війни в Україні.

"Три попередні раунди переговорів між Росією та Україною у Стамбулі принесли реальні результати, від обміну полоненими до відновлення прямого діалогу. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до миру", — заявив очільник турецького МЗС.

За словами Фідана, Анкара й надалі підтримуватиме будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни, та готова надати свій майданчик для нових зустрічей.

"Діалог і дипломатія залишаються наріжним каменем турецької зовнішньої політики. Ми готові сприяти переговорам у будь-якому форматі, якщо це допоможе зупинити страждання людей", — додав Фідан.

Водночас інші країни також заявляють про готовність долучитися до мирного процесу. Зокрема, міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич раніше повідомив, що Белград може організувати зустріч представників України та РФ, оскільки підтримує дружні відносини з обома сторонами.

У Кремлі ж поки не поспішають із конкретними кроками. Речник Володимира Путіна Дмитрій Пєсков нещодавно заявив, що переговори "перетворилися на паузу, що надто затягнулася", утримуючись від підтвердження будь-яких нових ініціатив.

