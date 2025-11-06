У команді Трампа заявили про прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією

Представники адміністрації Дональда Трампа стверджують, що процес мирних переговорів між Україною та Росією почав зрушуватися з місця. Про це заявив спеціальний представник президента США Стівен Віткофф під час свого виступу на Американському бізнес-форумі.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Стівен Віткофф заявив, що сторони все ще залишаються у складній ситуації, але з’явилися перші ознаки поступу щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

"Залишається ще багато роботи у питанні безпекових протоколів для України, має відбутися чимало експертних дискусій на нижчому рівні, перш ніж лідери зможуть укласти угоду. Утім, я відчуваю, що є певний прогрес", — сказав Віткофф.

За словами представника Трампа, головною перешкодою на шляху до переговорів нібито залишається відсутність довіри між Києвом і Москвою. Як стверджує Віткофф, "обидві сторони не довіряють одна одній, і це все дуже ускладнює".

Віткофф наголосив, що Київ та Москва усвідомлять у майбутньому безперспективність продовження бойових дій та погодяться на закінчення війни через мирні переговори.

"Росія та Україна з часом усвідомлять, що вирішення конфлікту кінетичним шляхом шкідливе у віддаленій перспективі, і що його треба розв’язати дипломатично", — зазначив спецпредставник президента США.

Також за його словами, мир в Україні стане можливим лише після врегулювання ситуації на Близькому Сході між Ізраілем та ХАМАС.

Своєю чергою Дональд Трамп раніше заявляв, що після завершення ізраїльсько-палестинського конфлікту його команда зосередиться на переговорах між Україною та Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що у Британії заявили, що незабаром Путін погодиться розпочати мирні переговори

Також "Коментарі" писали, що у Туреччині зробили заяву про новий раунд переговорів між Україною та РФ.