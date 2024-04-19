В Конгрессе будут рассмотрены 4 поправки относительно помощи Украине. Среди них и поправка Тейлор Грин

19 апреля Палатой представителей США было проведено процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине. Эта процедура важна, поскольку предоставляет разрешение на их внесение на рассмотрение Палаты.

Тейлор Грин

Поддержали процедуру 316 членов нижней палаты Конгресса при необходимых 218. Против проголосовало 94 конгрессмена.

Кроме того, стало известно, что к законопроекту о помощи для Украины на сумму в 61 млрд долларов было допущено лишь четыре поправки. Среди них есть и поправка одиозной республиканки Марджори Тейлор Грин. Этой поправкой конгрессвумен предлагает заменить все суммы в пакете о помощи Украине на нули.

Другими поправками, в частности, предлагается запретить использовать средства помощи на выплату зарплат украинским чиновникам. Остальные две поправки предлагает полностью исключить всю невоенную помощь Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что законопроект Майка Джонсона предлагает предоставить стране помощь в размере 61 млрд долларов. Рассматривать законопроект конгрессмены планируют 20 апреля.

Кроме того, известно, что в украинский законопроект были поданы многие поправки, в том числе от одиозной трампистки Марджори Тейлор Грин. В частности, она предлагала закрыть все биолаборатории в Украине, заставить Киев провести честные выборы во время войны, привязать помощь к запрету абортов. Также Тейлор Грин предложила, чтобы все конгрессмены, проголосующие за помощь Украине, вступили в ряды ВСУ.

За такие инициативы Марджори Тейлор Грин даже предложили назначить представителем кремлевского диктатора Владимира Путина в Конгрессе США.