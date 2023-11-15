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В Конгрессе назвали фамилию человека, из-за которого блокируется помощь Украине

Пакет помощи необходимо одобрить в течение недели

сегодня, 13:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Конгресс США должен как можно скорее согласовать новый пакет военной помощи Украине. Нельзя откладывать этот вопрос на месяц и больше. Его нужно закрыть в течение недели, иначе Киев окажется в крайне "опасном положении". То, что сейчас происходит в Конгрессе – это политика, которую разыгрывают сторонники Дональда Трампа. Он единственный человек, кому это на руку. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель демократов Адам Смит на саммите Politico Defense.

В Конгрессе назвали фамилию человека, из-за которого блокируется помощь Украине

Конгресс США. Фото из открытых источников

Конгрессмен отметил, что затягивание с поставкой необходимого вооружения отразится на поле боя в Украине. США должны принять помощь в ноябре или декабре, но Конгрессу следует не медлить с решением.


Адам Смит оспорил мнение некоторых республиканцев в Конгрессе о том, что задержка в необходимом решении по Украине связана с внутренними проблемами США. В частности, с обеспечением безопасности южной границы. По его словам, такие объяснения не должны даже восприниматься всерьез.

По мнению Смита, главная причина антиукраинской риторики в США – это Дональд Трамп, которому не нравится Украина.  

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей (нижняя палата парламента США) продлила временное финансирование правительства во избежание остановки его работы (шатдауна). В законопроекте, который теперь отправляется в верхнюю палату (Сенат), как и хотели республиканцы, нет средств ни Украине, ни Израилю. Тем временем в Госдепе предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. Тем временем экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает администрацию Байдена кардинально менять свою политику по предоставлении помощи Украине, начав, наконец, давать столько, чтоб мы не просто продолжали борьбу, но и получили возможность победить. О чем говорят эти заявления? Чего ожидать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.politico.com/news/2023/11/14/ukraine-aid-smith-israel-johnson-00127149
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