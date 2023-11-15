В Конгрессе назвали фамилию человека, из-за которого блокируется помощь Украине

Конгресс США должен как можно скорее согласовать новый пакет военной помощи Украине. Нельзя откладывать этот вопрос на месяц и больше. Его нужно закрыть в течение недели, иначе Киев окажется в крайне "опасном положении". То, что сейчас происходит в Конгрессе – это политика, которую разыгрывают сторонники Дональда Трампа. Он единственный человек, кому это на руку. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель демократов Адам Смит на саммите Politico Defense.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Конгрессмен отметил, что затягивание с поставкой необходимого вооружения отразится на поле боя в Украине. США должны принять помощь в ноябре или декабре, но Конгрессу следует не медлить с решением.

Адам Смит оспорил мнение некоторых республиканцев в Конгрессе о том, что задержка в необходимом решении по Украине связана с внутренними проблемами США. В частности, с обеспечением безопасности южной границы. По его словам, такие объяснения не должны даже восприниматься всерьез.

По мнению Смита, главная причина антиукраинской риторики в США – это Дональд Трамп, которому не нравится Украина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей (нижняя палата парламента США) продлила временное финансирование правительства во избежание остановки его работы (шатдауна). В законопроекте, который теперь отправляется в верхнюю палату (Сенат), как и хотели республиканцы, нет средств ни Украине, ни Израилю. Тем временем в Госдепе предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. Тем временем экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает администрацию Байдена кардинально менять свою политику по предоставлении помощи Украине, начав, наконец, давать столько, чтоб мы не просто продолжали борьбу, но и получили возможность победить. О чем говорят эти заявления? Чего ожидать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



