В Конгрессе США может резко сократиться число союзников Украины: в чем причина

Промежуточные выборы в Конгресс США могут стать серьезным испытанием для украинской поддержки в Вашингтоне. Как пишет Politico, независимо от результатов голосования американскую политику покинут сразу несколько влиятельных республиканцев, которые выступали за помощь Киеву.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Среди уходящих политиков – бывший лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, сенаторы Том Тиллис, Билл Кэссиди и Джон Корнин, а также конгрессмены Дон Бэкон и Майкл Макколл. Президент Украинского конгрессового комитета Америки Майкл Савкив назвал их уход потерей настоящих титанов среди сторонников Украины.

В Конгрессе опасаются, что обновление политического состава приведет к сокращению числа законодательных инициатив, способных реально повлиять на поддержку Киева. Один из помощников республиканцев признался Politico, что может оказаться сложнее собрать двухпартийную коалицию и добиться поддержки законопроектов со стороны администрации Трампа.

Даже возможный переход контроля над одной или обеими палатами к демократам не решит проблему автоматически. Дональд Трамп сохранит значительное влияние на законодательный процесс, а республиканцы останутся важным каналом взаимодействия с Белым домом.

Дополнительную тревогу вызывает смена поколений внутри Республиканской партии. Некоторые потенциальные преемники уходящих политиков занимают менее благоприятную для Украины позицию. В частности, Энди Барр голосовал против закона о поддержке Украины, а возможный преемник Макколла Крис Гобер ранее работал главным юрисконсультом комитета, основанного Илоном Маском.

При этом уходящие республиканцы еще могут осложнить Трампу реализацию его политической повестки. Дон Бэкон уже поставил под сомнение целесообразность финансирования президентской программы, заявив, что Трамп не воспринимает Россию как противника США.

Таким образом, для Киева предстоящие изменения в Конгрессе могут означать не просто смену фамилий, а серьезную перестройку всей системы политической поддержки в Вашингтоне.

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