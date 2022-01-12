В Конгрессе США предложили предоставить Украине статус "НАТО-плюс": какова цель этого решения

Американские конгрессмены Республиканской партии зарегистрировали законопроект, согласно которому Украина будет объявлена ​​"страной НАТО-плюс", что значительно облегчит процесс получения вооруженной помощи в случае военной агрессии. Об этом сообщает "Голос Америки".

Здание Конгресса в Вашингтоне – УП

"У дипломатии мало шансов на успех, если к ней не подойти с позиции силы, но администрация Байдена слишком медленно направляла дополнительную военную помощь Украине и капитулировала на газопроводе "Северный поток-2. Этот закон решительно отвергает эту модель слабости, опасно взбодрившую Путина, немедленно оказав Украине необходимую поддержку, чтобы Кремль понял, что дальнейшее вторжение в Украину будет стоить ужасную цену. Владимир Путин должен учесть, что Конгресс не будет выступать за восстановление сферы влияния России или отказ от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – сказал представитель партии Маккол.

Этот закон будет:

Значительно и немедленно увеличивать военную поддержку вооруженных сил Украины, включая финансирование на вооружение и обучение.

Определит Украину как страну "НАТО Плюс", чтобы обеспечить скорейшее рассмотрение вопроса продажи ряда оборонных товаров и услуг США.

Ужесточить целенаправленные санкции в отношении "Северного потока-2", российского проекта вредного влияния, призванного подорвать Украину и угрожать европейской энергетической безопасности.

Установит усиленный надзор Конгресса за использованием администрацией Байдена санкций против России путем предоставления Конгресса права вето по снятию более широкого круга санкций, связанных с Россией, включая санкции, связанные с газопроводом "Северный поток-2" и апрельским распоряжением администрации Байдена 14024 (блокирование имущества относительно конкретной вредной внешней деятельности правительства России), а также создание механизма, который потребует от Администрации проверять определенных лиц, поданных Конгрессом, на предмет соответствия санкциям, связанным с Россией.

Установит дипломатические и военные средства сдерживания для противодействия российской агрессии, подтверждая Декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года о поддержке стремления Украины и Грузии стать членами Альянса, предотвращая предложения России по мораторию на размещение наземных ракет средней дальности в Европе и требование стратегии сотрудничества с союзниками по НАТО по поводу обычных ракет средней дальности, призывая администрацию как можно быстрее представить кандидатуру на должность посла в Украине, ограничивая риски безопасности, связанные с американо-российским военным сотрудничеством.

Выделит 155 миллионов долларов Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в бывшем Советском Союзе на 2022 год.

Подтвердит политику США по поводу непоколебимой преданности украинскому суверенитету.

Как сообщали ранее "Комментарии", США ждут от РФ объяснений, почему Москва снова стягивает солдат к украинской границе.

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