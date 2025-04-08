В Минфине США намекнули, что пошлины работают: сколько стран просят о помощи Трампа

Почти 70 стран обратились к официальному Вашингтону с просьбами помочь восстановить баланс в мировой торговле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Такое заявление в эфире Fox News сделал министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

"От имени президента я рад присоединиться к Офису торгового представителя США для начала переговоров с Японией, поскольку мы работаем над воплощением президентского видения новой золотой эры глобальной торговли", — сказал Бессент.

Министр высказал надежду, что Япония может быть отдано предпочтение о начале переговоров фактически вне очереди, поскольку эта страна одной их первых проявила инициативу, предложив конструктивные переговоры. Министр подчеркнул, что государство является важным военным и экономическим союзником США.

"США многое связывает с ними. Это будет очень насыщенный период. Если президент Трамп снова обеспечит себе максимальные переговорные возможности, и как только он достигнет максимального влияния, он будет готов начать переговоры", — отметил Скотт Бессент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



