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В НАТО сделали заявление о мире в Украине: два человека в США держат вопрос на особом контроле

В НАТО говорят о колоссальных потерях РФ и работе команды Трампа над возможным

24 июня 2026, 10:33
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Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марк Рубио и спецпосланник, бизнесмен Джаред Кушнер участвуют в усилиях по поиску возможного мирного решения войны в Украине. Об этом сообщает Special Report со ссылкой на заявления генсека НАТО Марк Рютте.

В НАТО сделали заявление о мире в Украине: два человека в США держат вопрос на особом контроле

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, параллельно с дипломатическими попытками Украина продолжает наносить России значительные потери на поле боя. Он заявил, что речь идет о примерно 30–35 тысячах убитых и раненых российских военнослужащих ежемесячно, что оказывает системное давление не только на армию, но и на экономику РФ.

Отдельно генсек НАТО отметил, что украинские силы все активнее атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы, что усиливает внутренние экономические риски для Москвы.

Рютте также подчеркнул, что переговорный процесс возможен только при условии готовности Кремля к компромиссам. При этом, по его словам, президент России Владимир Путин продолжает придерживаться максималистских требований, что осложняет любые дипломатические инициативы.

Дополнительным фактором давления становится структура российских расходов: значительная часть государственного бюджета направляется на оборону, а большая доля налоговых поступлений — на военные нужды. На этом фоне, по данным НАТО, война все сильнее истощает экономические ресурсы РФ, создавая параллельную линию давления наряду с военной ситуацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — в американском политическом истеблишменте усиливается тенденция к более благожелательной риторике в отношении Украины и её оборонных потребностей. Об этом пишет Foreign Policy, отмечая постепенное изменение взглядов даже среди тех политиков, которые ранее занимали сдержанную или критическую позицию.




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