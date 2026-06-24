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У НАТО зробили заяву про мир в Україні: дві людини в США тримають питання на особливому контролі

У НАТО говорять про колосальні втрати РФ і роботу команди Трампа над можливим

24 червня 2026, 10:33
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Кравцев Сергей

Держсекретар США Марк Рубіо та спецпосланець, бізнесмен Джаред Кушнер беруть участь у зусиллях щодо пошуку можливого мирного вирішення війни в Україні. Про це повідомляє Special Report із посиланням на заяви генсека НАТО Марк Рютте.

У НАТО зробили заяву про мир в Україні: дві людини в США тримають питання на особливому контролі

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, паралельно із дипломатичними спробами Україна продовжує завдавати Росії значних втрат на полі бою. Він заявив, що йдеться про приблизно 30–35 тисяч убитих і поранених російських військовослужбовців щомісяця, що чинить системний тиск не лише на армію, а й на економіку РФ.

Окремо генсек НАТО зазначив, що українські сили дедалі активніше атакують об'єкти російської енергетичної інфраструктури, включаючи нафтопереробні заводи, що посилює внутрішні економічні ризики для Москви.

Рютте також наголосив, що переговорний процес можливий лише за умови готовності Кремля до компромісів. При цьому, за його словами, президент Росії Володимир Путін продовжує дотримуватись максималістських вимог, що ускладнює будь-які дипломатичні ініціативи.

Додатковим чинником тиску стає структура російських видатків: значна частина державного бюджету прямує на оборону, а більша частка податкових надходжень — на військові потреби. На цьому тлі, за даними НАТО, війна дедалі сильніше виснажує економічні ресурси РФ, створюючи паралельну лінію тиску поряд із військовою ситуацією.

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