В Сирии военную базу США атаковали дронами: что известно

В Сирии обстреляли военную базу Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Обстрел военной базы США. Фото: Associated Press

Инцидент произошел вчера, 20 октября в сирийском городе Эт-Танф. Как стало известно, в районе расположения базы, на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании произошло несколько взрывов.

Сообщается, что база была обстреляна ракетами с помощью дронов. Согласно предварительной информации, ни один из американских солдат не пострадал в результате обстрела.

Устанавливается размер материального ущерба. На данный момент Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в индийском штате Мадхья-Прадеш потерпел крушение самолет военных. Пилот выполнял учебно-тренировочный полет. На место падения летательного аппарата направилась специальная комиссия, которая установит причины произошедшего. В результате инцидента пилот самолета получил ранения и был госпитализирован.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Великобритании вооруженный мужчина напал на пассажиров автобуса. Злоумышленник с ножом нанес телесные повреждения трем людям. Пострадавших госпитализировали медики, которые поспешили на место преступления. Все потерпевшие получили серьезные травмы. Один из них находится в критическом состоянии. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Из-за происшествия близлежащая станция метро временно остановила свою работу. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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