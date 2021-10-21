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В Сирии военную базу США атаковали дронами: что известно

База была обстреляна ракетами

сегодня, 11:51
Автор:

Денис Подставной

В Сирии обстреляли военную базу Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне. 

В Сирии военную базу США атаковали дронами: что известно

Обстрел военной базы США. Фото: Associated Press

Инцидент произошел вчера, 20 октября в сирийском городе Эт-Танф. Как стало известно, в районе расположения базы, на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании произошло несколько взрывов. 

Сообщается, что база была обстреляна ракетами с помощью дронов. Согласно предварительной информации, ни один из американских солдат не пострадал в результате обстрела. 

Устанавливается размер материального ущерба. На данный момент Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в индийском штате Мадхья-Прадеш потерпел крушение самолет военных. Пилот выполнял учебно-тренировочный полет. На место падения летательного аппарата направилась специальная комиссия, которая установит причины произошедшего. В результате инцидента пилот самолета получил ранения и был госпитализирован. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Великобритании вооруженный мужчина напал на пассажиров автобуса. Злоумышленник с ножом нанес телесные повреждения трем людям. Пострадавших госпитализировали медики, которые поспешили на место преступления. Все потерпевшие получили серьезные травмы. Один из них находится в критическом состоянии. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Из-за происшествия близлежащая станция метро временно остановила свою работу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/20/politics/drone-attack-syria/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNNp&utm_content=2021-10-20T22%3A32%3A05
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