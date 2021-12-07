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В новую соцсеть Дональда Трампа вложили более 1 миллиарда долларов

Trump Media & Technology Group Corp планирует слиться с партнером по разработке соцсети Digital World Acquisition Corp

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий
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Стоматологу в Италии грозят уголовные дела за попытку получить прививку от коронавируса в поддельную руку из силикона. Бывший президент Соединенных Штатов Америки бизнесмен Дональд Трамп заявил о получении миллиарда долларов инвестиций для новой соцсети – Truth Social. Об этом говорится на сайте пресс-службы компании Trump Media & Technology Group (TMTG). Глава TMTG – Дональд Дж. Трамп – заявил: “1 миллиард долларов посылает важное сообщение Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации нужно положить конец. Америка готова к Truth Social, платформе, которая не будет дискриминировать на основе политической идеологии. Поскольку наш баланс будет расширяться, TMTG будет иметь более сильную позицию, чтобы дать отпор тирании Big Tech”.

В новую соцсеть Дональда Трампа вложили более 1 миллиарда долларов

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Trump Media & Technology Group Corp планирует слиться со своим партнером по разработке соцсети Digital World Acquisition Corp для выхода на биржу акций. Патрик Орландо, глава и генеральный директор Digital World Acquisition Corp., прокомментировал: “Наша сосредоточенность на обеспечении публичной стоимости акционеров руководит нашими решениями, и, принимая эти обязательства по стратегическому вливанию капитала для роста, мы верим, что объединенная компания может развиваться именно с помощью невероятно прочного фундамента”.

Напомним, Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть. Она получит довольно громкое название TRUTH Social. Об этом стало известно из пресс-релиза с анонсом платформы. За разработку отвечает медиагруппа Trump Media & Technology Group. Дональд Трамп решил создать новую социальную сеть, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов". Он вспомнил блокирование его аккаунта в Twitter, при том что свои страницы в нем есть даже у некоторых террористических организаций.




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Источник: https://ir.tmtgcorp.com/news-events/press-releases/
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