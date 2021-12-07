В новую соцсеть Дональда Трампа вложили более 1 миллиарда долларов

Стоматологу в Италии грозят уголовные дела за попытку получить прививку от коронавируса в поддельную руку из силикона. Бывший президент Соединенных Штатов Америки бизнесмен Дональд Трамп заявил о получении миллиарда долларов инвестиций для новой соцсети – Truth Social. Об этом говорится на сайте пресс-службы компании Trump Media & Technology Group (TMTG). Глава TMTG – Дональд Дж. Трамп – заявил: “1 миллиард долларов посылает важное сообщение Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации нужно положить конец. Америка готова к Truth Social, платформе, которая не будет дискриминировать на основе политической идеологии. Поскольку наш баланс будет расширяться, TMTG будет иметь более сильную позицию, чтобы дать отпор тирании Big Tech”.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Trump Media & Technology Group Corp планирует слиться со своим партнером по разработке соцсети Digital World Acquisition Corp для выхода на биржу акций. Патрик Орландо, глава и генеральный директор Digital World Acquisition Corp., прокомментировал: “Наша сосредоточенность на обеспечении публичной стоимости акционеров руководит нашими решениями, и, принимая эти обязательства по стратегическому вливанию капитала для роста, мы верим, что объединенная компания может развиваться именно с помощью невероятно прочного фундамента”.

Напомним, Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть. Она получит довольно громкое название TRUTH Social. Об этом стало известно из пресс-релиза с анонсом платформы. За разработку отвечает медиагруппа Trump Media & Technology Group. Дональд Трамп решил создать новую социальную сеть, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов". Он вспомнил блокирование его аккаунта в Twitter, при том что свои страницы в нем есть даже у некоторых террористических организаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!