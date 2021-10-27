В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение из-за шторма

Губернаторы американских штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили о чрезвычайном положении в части округов из-за шторма, который должен начаться на этой неделе. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение, чтобы обеспечить население и муниципальные службы всем необходимым для реагирования на возможный шторм, сопровождающийся обилием осадков, сильным ветром и возможными наводнениями.

США (фото из открытых источников)





"Я превентивно объявляю о чрезвычайном положении, чтобы гарантировать, что мы сумеем предоставить необходимые ресурсы для реагирования на этот шторм и защитить жизнь людей в регионах, где, по прогнозу, ожидается значительное количество осадков", — пояснила глава штата.





Она добавила, что в результате шторма в некоторых округах штата могут начаться наводнения. Аналогичное решение принял губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи. Чрезвычайное состояние из-за шторма начало действовать в части округов штата в 8 вечера (по местному времени). “Из-за сложных погодных условий штат может пострадать начиная с сегодняшнего дня и в течение нескольких последующих дней”, – объяснил он. В начале сентября ураган "Ида", который неделю длился на территории США, унес жизни по меньшей мере 18 человек. Среди них – 2-летний ребенок. Тогда же в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение после того, как город пострадал от рекордного количества осадков и внезапных наводнений в результате тропического шторма Ида. Управление транспорта столицы сообщило, что из-за непогоды система метро была затоплена в 46 местах, около 65 автобусов заблокированы или застряли, два поезда застряли.





Напомним, 21 октября на территории Франции свирепствовал шторм под названием "Аврора". Стихия принесла с собой сильный ветер и проливные дожди. В Нормандии специалисты фиксировали порывы ветра, которые достигали скорости в 175 километров в час. В некоторых районах страны объявили "оранжевый" уровень опасности. Там ожидается ветер достигающий скорости 110 километров в час. Непогода привела к отключению электричества в более чем двух сотнях тысяч домов. В нескольких регионах приостановлена работа поездов.

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