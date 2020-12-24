В Нью-Йорке из взлетающего самолета выпрыгнул пассажир с собакой

Необычный инцидент случился в Ньй-Йорке во время взлета самолета в аэропорту Ла-Гуардия. 31-летний Антонио вместе со своей собакой покинул самолет, когда тот уже начал взлетать. Об этом пишет CNN.



ФОТО: Из открытых источников

Движущегося к выходу пассажира заметила бортпроводница. Она поинтересовалась у мужчины, куда он направляется. На это он ответил, что не собирается больше находиться в самолете. Несмотря на то, что тот уже начал взлетать, Антонио настоятельно требовал выпустить его наружу. К слову, на тот момент рядом с мужчиной была его невеста и собака по кличке Рейн.

Не обращая внимания на слова стюардессы о том, что выходить из самолета уже запрещено, пассажир оттолкнул её, открыл дверь и соскользнул с аварийного трапа вместе с питомцем и своей девушкой. В итоге самолет был экстренно посажен. На место происшествия прибыли стражи порядка. Антонио были предъявлены обвинения в преступном причинении вреда и безрассудной опасности. Дело дошло до суда.

Вскоре, покидая судебное заседание, мужчина сказал, что у него есть серьезные проблемы с психическим состоянием. В тот день прямо в самолете у него случилась паническая атака, поэтому он не мог больше там оставаться. Также Антонио отметил, что никому не причинил вреда, поэтому не считает себя виноватым. Другого выхода из ситуации, кроме как выпрыгнуть буквально налету он на тот момент не видел.

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