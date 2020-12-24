kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23225.29

ETH/USD

589.40

LTC/USD

106.57

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В Нью-Йорке из взлетающего самолета выпрыгнул пассажир с собакой
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нью-Йорке из взлетающего самолета выпрыгнул пассажир с собакой

Такое решение стало внезапным даже для самого пассажира

сегодня, 15:15
Автор:

Мокрик Анастасия

Необычный инцидент случился в Ньй-Йорке во время взлета самолета в аэропорту Ла-Гуардия. 31-летний Антонио вместе со своей собакой покинул самолет, когда тот уже начал взлетать. Об этом пишет CNN.

В Нью-Йорке из взлетающего самолета выпрыгнул пассажир с собакой

ФОТО: Из открытых источников

Движущегося к выходу пассажира заметила бортпроводница. Она поинтересовалась у мужчины, куда он направляется. На это он ответил, что не собирается больше находиться в самолете. Несмотря на то, что тот уже начал взлетать, Антонио настоятельно требовал выпустить его наружу. К слову, на тот момент рядом с мужчиной была его невеста и собака по кличке Рейн. 

Не обращая внимания на слова стюардессы о том, что выходить из самолета уже запрещено, пассажир оттолкнул её, открыл дверь и соскользнул с аварийного трапа вместе с питомцем и своей девушкой. В итоге самолет был экстренно посажен. На место  происшествия прибыли стражи порядка. Антонио были предъявлены обвинения в преступном причинении вреда и безрассудной опасности. Дело дошло до суда.

Вскоре, покидая судебное заседание, мужчина сказал, что у него есть серьезные проблемы с психическим состоянием. В тот день  прямо в самолете у него случилась паническая атака, поэтому он не мог больше там оставаться. Также Антонио отметил, что никому не причинил вреда, поэтому не считает себя виноватым. Другого выхода из ситуации, кроме как выпрыгнуть буквально налету он на тот момент не видел

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что сеть рассмешило видео с Санта Клаусом, повисшим на электропроводах, а также о том, что в США мужчина забил до смерти соседа по палате, который болел COVID-19



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/delta-plane-takeoff-exit-arraignment/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ