В США мужчина забил до смерти соседа по палате, который болел COVID-19

В одной из больниц Ланкастера, штат Калифорния, произошло жестокое убийство пациента, болеющего коронавирусом. Об инциденте сообщает Информационное бюро департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

То, что должно было помочь вылечиться, лишило мужчину жизни. Фото: Bloomberg

Жертвой стал пациент ланкастерской больницы Antelope Valley, 82-летний латиноамериканец. Мужчина пытался побороть COVID-19.

Впрочем, не судьба. Трагедия произошла утром 18 декабря по местному времени. По словам полицейских, умерший начал молиться, и это не понравилось его соседу по палате. Скорее всего, между мужчинами начался конфликт, который закончился убийством. Беднягу-старика забили до смерти кислородным баллоном. Отмечается, что убийца и жертва не были ранее знакомы.

Подозреваемый, 37-летний Джесси Мартинес, пока арестован и находится под стражей. Его обвиняют в убийстве, обремененном на почве ненависти, а также в жестоком обращении с пожилыми людьми. Суд над Мартинесом состоится накануне Нового Года, 28 декабря. До заседания мужчина может выйти на свободу под залог, но вряд ли сможет собрать 1 млн долларов для этого.

Расследование же тем временем продолжается, правоохранители пытаются узнать больше деталей об инциденте.

Яркие проявления жестокости регистрируются в мире каждый день. Так, ранее "Комментарии" сообщали, что во Франции мужчина-тиран застрелил трех полицейских, которые приехали к нему домой по вызову.

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