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Главная Новости Мир США В Нью-Йорке разбился военный вертолет: выживших нет (ВИДЕО)
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В Нью-Йорке разбился военный вертолет: выживших нет (ВИДЕО)

На данный момент причины авиакатастрофы устанавливаются

сегодня, 08:58
Автор:

Мокрик Анастасия

В Нью-Йорке разбился военный вертолет: выживших нет (ВИДЕО)

В Нью-Йорке произошла авиакатастрофа - фото: из открытых источников

На фермерском поле в городе Мендон, что в штате Нью-Йорк, разбился военный вертолет. В результате погибли все, кто был на борту. Об этом сообщает издание AP News.

Авиакатастрофа произошла в среду, 20 января, примерно в 18:30. Директор по связям с общественностью Военно-морского дивизиона штата Нью-Йорк сообщил, что вертолет совершил вылет из международного аэропорта в городе Рочестер. Однако уже вскоре потерпел крушение. Отмечается, что это был медицинский эвакуационный вертолет UH-60 Black Hawk, который совершал тренировочный полет.

Известно, что на борту находились три человека – члены Нацгвардии. К сожалению, в результате происшествия все трое погибли. По словам губернатора Нью-Йорка, в четверг, 21 января, на государственных зданиях будут приспускать флаги в честь погибших солдат.

Шериф округа Монро Тодд Бакстер во время пресс-конференции отметил, что в день трагедии в службу экстренной помощи поступали звонки от местных жителей, которые сообщали, что вертолет пролетал очень низко и они слышали шум двигателя. Уже вскоре после этого вертолет потерпел крушение. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи видели, как он горит в поле. Однако помочь никому из тех, кто был на борту, уже было нельзя. 

Причины, по которым военный вертолет потерпел крушение, на данный момент устанавливаются. Ведется расследование. Видео с места происшествия было опубликовано на Youtube-канале Western Wave.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были найдены тела украинцев, которые находились на затонувшем судне в Черном море, а также о том, что в Мадриде взорвался отель. В Сети были опубликованы фотографии происшествия. 


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Источник: https://apnews.com/article/new-york-helicopter-crashes-rochester-34f4a78d46afd07100b74bbaaa30b4ff
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