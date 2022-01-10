В Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке: погибли девять детей (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах Америки произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом пишет издание The Associated Press.

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 9 января, в американском городе Нью-Йорк. В 19-этажном здании произошел пожар. Установлено, что возгорание возникло в одной из квартир на третьем этаже, а затем из-за открытой входной двери, пламя распространилось по всему дому.

На место событий прибыли сотрудники пожарной службы. Они незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Согласно данным СМИ, в результате происшествия пострадали более 60 человек. Половине из них потребовалась помощь медиков. Потерпевших доставили в больницы.

Жертвами пожара стали 19 человек (девятеро из них являлись несовершеннолетними).

В настоящее время причина пожара неизвестна. По данному факту начато расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США сильные снегопады помогли потушить лесные пожары , которые образовались накануне Нового года. Стихия разбушевалась в штате Колорадо и успела нанести немало урона. Здания оказались обесточенными. Пострадали, как минимум семеро граждан.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше гражданин Украины был найден мёртвым. Его тело было обнаружено местными жителями в новогоднюю ночь. Мёртвый мужчина лежал посреди улицы с ранением в области головы. На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Стражи порядка считают, что украинец был убит. Из-за случившегося были задержаны 12 человек, с которыми мужчина отмечал Новый год.

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