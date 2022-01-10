logo

BTC/USD

40975.07

ETH/USD

3021.24

LTC/USD

124.56

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке: погибли девять детей (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке: погибли девять детей (ВИДЕО)

Во время пожара в Нью-Йорке пострадали более 60 человек

сегодня, 15:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Соединённых Штатах Америки произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом пишет издание  The Associated Press.

В Нью-Йорке вспыхнул пожар в многоэтажке: погибли девять детей (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 9 января, в американском городе Нью-Йорк. В 19-этажном здании произошел пожар. Установлено, что возгорание возникло в одной из квартир на третьем этаже, а затем из-за открытой входной двери, пламя распространилось по всему дому. 

На место событий прибыли сотрудники пожарной службы. Они незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Согласно данным СМИ, в результате происшествия пострадали более 60 человек. Половине из них потребовалась помощь медиков. Потерпевших доставили в больницы. 

Жертвами пожара стали 19 человек (девятеро из них являлись несовершеннолетними). 

В настоящее время причина пожара неизвестна. По данному факту начато расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США сильные снегопады помогли потушить лесные пожары, которые образовались накануне Нового года. Стихия разбушевалась в штате Колорадо и успела нанести немало урона. Здания оказались обесточенными. Пострадали, как минимум семеро граждан. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше гражданин Украины был найден мёртвым. Его тело было обнаружено местными жителями в новогоднюю ночь. Мёртвый мужчина лежал посреди улицы с ранением в области головы. На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Стражи порядка считают, что украинец был убит. Из-за случившегося были задержаны 12 человек, с которыми мужчина отмечал Новый год. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/bronx-apartment-fire-62afe31a9da544625f65def5f19e15dc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!