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В одном из штатов США обнаружили реку с алкоголем

В долине Вайпио, что на Гавайях, нашли ручей, в котором содержится 1,2 % алкоголя: как это возможно

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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В долине Вайпио, которая расположена в районе Хамакуа Большого острова Гавайи, местные жители обнаружили необычную реку.

В одном из штатов США обнаружили реку с алкоголем

На Гавайях обнаружили "пивную реку" / Фото Hawaii News Now

Как сообщает издание Hawaii News Now, водоем издавал хмельной запах и если пройти мимо него с закрытыми глазами, то ошибочно можно решить, что в этом месте находится пивной паб, который не проветривали несколько дней. 

Жители сообщили об этом властям, а те отправили рабочих для взятия экспертизы. Расследование установило, что в реке действительно содержится около 1,2 % алкоголя, а еще 0,4% сахара, который используют пивовары. Оказалось, что река издает такой сильный хмельной запах из-за того, что загрязнена алкогольными стоками, вытекающими из пивного завода Paradise Beverages.

Министерство здравоохранения Гавайев сообщило, что производители алкоголя устранили поток пива, который вытекал из трубы в ручей на противоположной стороне автомагистрали. Будет ли суд в связи с загрязнением реки, пока неизвестно.

Напомним, в Германии собрали урожай пиратского пива с морскими желудями. Продается немецкое пиратское пиво в бутылках для шампанского, а стоит, как неплохое французское вино — 50 евро за бутылку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Австралии просроченное пиво начнут использовать для производства биотоплива. С 150000 литров несвежего пива можно получить энергию, которой вполне хватит для электропитания 1200 домов на протяжении месяца.

Читайте также, что легендарные немецкие пивоварни понесли катастрофические убытки из-за COVID-19. Производители вынуждены были уничтожить огромное количество продукции, у которой вышел срок годности.


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Источник: https://www.hawaiinewsnow.com/2021/11/11/stream-waipio-contaminated-by-runoff-containing-high-amounts-drinking-alcohol/
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