В пакет помощи Украине от США подали поправку о мирных переговорах с Россией

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил новый законопроект по пакету помощи Украине, который попадет в Конгресс США на голосование 20 апреля. Представители Республиканской партии представили несколько поправок к нему, одна из которых включает мирные переговоры Украины и России.



Конгресс США. Фото из открытых источников

В "Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины" поступило 46 поправок. Все от членов Республиканской партии. Одна из поправок, представленная ультраправым республиканцем представителем Аризоны Полом Госаром, предлагает перед тем, как выделить помощь Украине инициировать мирные переговоры Украины и России.

"Запретить использование любых средств для Украины до 90 дней после того, как президент инициирует мирные переговоры между Россией и Украиной", — говорится в правке Госара.

Кроме того, другие поправки в пакет помощи Украине содержат другие абсурдные пункты. К примеру, ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин в предложенной от себя поправке требует всех представителей Конгресса США, которые поддержат законопроект о помощи Украине призвать в ВСУ. Также Тейлор Грин предлагает не выделять средства, пока на территории Украины якобы продолжаются преследования христиан и существуют биолаборатории.

Пока неизвестно, смогут ли эти правки попасть в конечную версию законопроекта помощи Украине, голосование которого состоится 20 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратница Трампа Марджори Тейлор Грин назвала героем американского военного, который слил секретные файлы, в том числе и касающиеся Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, какую помощь Украине собираются предоставить Соединенные Штаты.