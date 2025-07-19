В Палате представителей США состоялось важное голосование: что теперь будет с помощью Украине

Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в социальной сети X член Палаты Дон Бейкон.

Палата представителей США. Фото: из открытых источников

Политик отметил, 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 — против. Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.

Уже в Сенате текст законопроекта может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В случае принятия Сенатом, документ направят на подпись президенту США.

Читайте также на портале "Комментарии" — наконец, мы дождались широко анонсированного жесткого заявления Дональда Трампа относительно России и в целом войны в Украине. Президент США сделал ряд месседжей, в частности, по поставкам Украине столь важного вооружения, в первую очередь речь, конечно, о системах Рatriot и ракетах к ним. Но больше всего заинтересовала фраза о 50 днях для Путина – для подписания мирного соглашения. Такое заявление Трампа на фоне эскалации со стороны России и стремления заставить Украину капитулировать — это зрада или победа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон в самом деле пытается как можно оперативнее поставить необходимое Украине. Это происходит в рамках плана президента Дональда Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой. Рассматриваются варианты продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Такое заявление сделал спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер.

При этом чиновник добавил, что точную дату завершения этого процесса он назвать не может. Уитакер также заявил, что "ведётся постоянный разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.



