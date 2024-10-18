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В Пентагоне цинично заявили, что их ракеты слишком дорогие: какой совет дали Украине

В Пентагоне советуют Украине использовать дроны собственного производства для ударов по России

18 октября 2024, 17:20
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Ткачик Олеся

Украине следует сосредоточиться на использовании собственных беспилотников для нанесения ударов по территории России, поскольку западные ракеты слишком дорогие, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

В Пентагоне цинично заявили, что их ракеты слишком дорогие: какой совет дали Украине

Ллойд Остин

При этом глава Пентагона подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала эффективность своих беспилотников дальнего действия во время атак на стратегические объекты, в том числе склады боеприпасов. Остин отметил, что Украина имеет возможность значительно увеличить производство таких беспилотников, которые являются не только эффективными, но и точными.

Следует учесть тот факт, что стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — заявил Остин.

Остин также отметил, что Украина имеет полное право использовать свои беспилотники так, как считает нужным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина уже давно просит США предоставить разрешение на использование западного оружия для ударов по РФ. Кроме того, такой пункт находится и в плане победы президента Владимира Зеленского. При этом Штаты неоднократно подчеркивали, что их позиция по поводу такого разрешения остается неизменной – Украина не имеет права избивать американскую рою по РФ.

Также "Комментарии" рассказывали , что Штаты, если заявят об уменьшении военной поддержки Украины, фактически этим подтолкнут Украину к капитуляции перед РФ. При этом в Вашингтоне заявят, что, мол, Киев сам этого захотел и Штаты здесь вообще ни при чем.




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