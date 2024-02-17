logo

BTC/USD

51701.02

ETH/USD

2771.65

LTC/USD

70.22

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Пентагоне дали ответ, продолжают ли поставки оружия Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне дали ответ, продолжают ли поставки оружия Украине

Представитель Минобороны США заявил, что в частности речь идет об артснарядах, ракетах для систем HIMARS и средств ПВО

сегодня, 10:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США продолжают присылать в Украину некоторую военную помощь, несмотря на отсутствие решения о выделении дополнительного финансирования от Конгресса. Это происходит благодаря заключенным ранее соглашениям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Пентагона по запросу "Голоса Америки".

В Пентагоне дали ответ, продолжают ли поставки оружия Украине

Пентагон. Фото: из открытых источников

Речь идет о поставках артиллерийских снарядов, ракет для систем залпового огня HIMARS, средств противовоздушной обороны и ряде другого военного оборудования, отметил представитель Министерства обороны США Джефф Юргенсен.

Он подчеркнул, последний пакет вооружений для Украины анонсирован 27 декабря прошлого года. Впрочем, Пентагон может выполнить определенные предварительные обязательства перед Киевом благодаря уже имеющимся контрактам по программе USAI.

В отличие от программы президентских полномочий (PDA), позволяющей США быстро поставлять оружие в Украину непосредственно из собственных складов, USAI предусматривает заказ оборудования у производителей. Однако все финансирование для нее уже исчерпали и денег на новые закупки нет, объяснил собеседник издания.

По словам Юргенсена, у каждого контракта USAI есть определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

"Во многих случаях, например, со 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMS, ПТРК Javelin и Stinger, ракетами GMLRS для HIMARS, рядом БпЛА и средствами противодействия дронам – производство и поставка этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов", – уточнил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — стала известна основная причина, почему США блокируют помощь Украине: чем все завершится.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/pentagon-zbroja/7490055.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости