В Пентагоне дали ответ, продолжают ли поставки оружия Украине

США продолжают присылать в Украину некоторую военную помощь, несмотря на отсутствие решения о выделении дополнительного финансирования от Конгресса. Это происходит благодаря заключенным ранее соглашениям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Пентагона по запросу "Голоса Америки".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Речь идет о поставках артиллерийских снарядов, ракет для систем залпового огня HIMARS, средств противовоздушной обороны и ряде другого военного оборудования, отметил представитель Министерства обороны США Джефф Юргенсен.

Он подчеркнул, последний пакет вооружений для Украины анонсирован 27 декабря прошлого года. Впрочем, Пентагон может выполнить определенные предварительные обязательства перед Киевом благодаря уже имеющимся контрактам по программе USAI.

В отличие от программы президентских полномочий (PDA), позволяющей США быстро поставлять оружие в Украину непосредственно из собственных складов, USAI предусматривает заказ оборудования у производителей. Однако все финансирование для нее уже исчерпали и денег на новые закупки нет, объяснил собеседник издания.

По словам Юргенсена, у каждого контракта USAI есть определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

"Во многих случаях, например, со 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMS, ПТРК Javelin и Stinger, ракетами GMLRS для HIMARS, рядом БпЛА и средствами противодействия дронам – производство и поставка этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов", – уточнил он.

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