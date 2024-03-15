В Пентагоне намекнули, что без решения Конгресса Украина больше не получит помощь от США

В Министерстве обороны США объяснили, что объявление первого в этом году пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 300 миллионов долларов стало "уникальным случаем" на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Также спикер прокомментировала возможность других ведомств предоставить Украине подобную помощь после того, как эти деньги появились у Пентагона из-за экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

"Если будут какие-либо другие контракты, которые будут заключены в рамках тендера, мы, конечно, дадим вам знать. Такое случается, но это были уникальные обстоятельства", – указала Сабрина Сингх.

По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден считали, что важно использовать эти контракты, чтобы передать Украине чрезвычайный пакет помощи в условиях наступления российской армии. В то же время Сингх не подтвердила, решила ли администрация США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, о чем сообщали СМИ.

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