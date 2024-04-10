В Пентагоне назвали главную надежду Путина в войне против Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что национальная безопасность США сейчас зависит от американской решимости в поддержке Украины. По его словам, правитель РФ Владимир Путин надеется, что западные партнеры отвернутся от Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом Ллойд Остин заявил на слушаниях в Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил, сообщает сайт минобороны США.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Наша безопасность в эти неспокойные времена зависит от американской решимости. Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты пошатнутся, покинут наших друзей и оставят Украину в смертельной опасности. Если Кремль одержит верх в Украине, это подбодрит потенциальных агрессоров по всему миру, и Соединенные Штаты будут гораздо менее безопасными, если Путин одержит свою победу в Украине", — отметил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, американское бездействие поставит свободный мир под угрозу и создаст риск "немыслимых расходов и опасностей". Как пояснил министр, Китай и другие страны наблюдают за ситуацией вокруг Украины, действиями России и реакцией США.

Он отметил, что ВСУ, несмотря на преимущество РФ в человеческих и материальных ресурсах, сделали "замечательную работу" — смогли отвоевать около 50% территории, захваченной оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

Лойд Остин заявил, что Украина не требует партнеров воевать за нее, а лишь просит о средствах для поддержки собственных усилий.

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