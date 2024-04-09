Кто и почему в США против помощи Украине: с чем просчитался Байден

Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что, если Конгресс США не разблокирует пакет на 60 миллиардов, то наше государство проиграет войну, развязанную Россией. Белый дом традиционно винит во всём республиканцев, точнее – их трампистское крыло, которое собственно и блокирует продвижение законопроекта о национальной безопасности (включающего и поддержку Украины). Между тем, в западной прессе появляются публикации, осуждающие США с президентом Джо Байденом во главе, за то, что они не смогли достойно ответить на вызов российской угрозы. О чем говорит происходящее в Штатах, есть ли еще шанс, что это государство подтвердит свой статус глобального лидера? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Байден и Трамп. Фото из открытых источников

Главная цель трампистов – максимально ослабить Байдена

По мнению доктора политических наук, эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Игоря Петренко, происходящее в Штатах демонстрирует, что раскол между демократами и республиканцами (прежде всего – трампистским крылом) возрастает.

"Они не могут найти компромиссы по многим вопросам, не только касательно внешней поддержки. Понятно, что ситуацию усугубляет как избирательная кампания, так и личная неприязнь между Трампом и Байденом", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что главная цель трампистов – максимально ослабить Байдена. В том числе путем блокирования помощи Украине.

"То, что это наносит вред не только нам, но и собственно национальным интересам США, Трампа сейчас абсолютно не волнует. Ему важно выиграть выборы. Любой ценой, за счет каких угодно методов. О глобальном лидерстве Штатов в азарте избирательной гонки он особо не думает", – поясняет Игорь Петренко.

Учитывая вышесказанное, принятие закона по помощи Украине в сенатском варианте, где 60 млрд долларов нам предлагается выделить безвозмездно, выглядит чудом, считает эксперт. Более реалистичным он называет вариант, где помощь пропишут в виде кредитов (под условные проценты, на очень длительный срок).

"Но для Трампа, похоже, принципиальная позиция — блокировать любые варианты поддержки Украины. Это бьет по рейтингу Байдена, что на руку его оппоненту", – отмечает Игорь Петренко.

В свою очередь, Украина делает всё возможное, чтоб получить американскую помощь. Практически постоянно соответствующие заявления звучат от президента Зеленского, напоминает эксперт. В том числе – что помощь в кредит нас тоже устроит, потому как нет выбора. Нам нужно как можно скорее укрепиться, учитывая рост давления со стороны российской оккупационной армии.

"Но тут, увы, мало что зависит от нас. Стран же, которые могли бы заместить США в смысле помощи, нет. Вся эта история, конечно, бьет по имиджу США, но по нам в это же время бьют ракеты", – констатирует Игорь Петренко.

Байден не дал нам оружия для победы

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким комментарием:

"До сих пор ситуация с выделением помощи Украине со стороны США остается неясной. Это предмет политических торгов между Республиканской и Демократической партиями, каждая из которых старается таким образом нарастить свой рейтинг. Увы, но мы стали разменной монетой. Американские конгрессмены из своих уютных кабинетов не чувствуют той боли, какую круглосуточно чувствуют украинцы. И военные, и гражданские".

По словам эксперта, идет проверка разнообразных месседжей, которые политики запускают в информационное пространство – и отслеживают реакцию электората.

и соответствующий закон (возможно, видоизмененный) будет вынесен на рассмотрение, вовсе не означает, что так и будет. И даже обговариваемый сценарий с вынесением Джонсоном альтернативного законопроекта, где помощь нам пропишут исключительно в виде кредитов тоже не означает, что его примут. Нельзя исключать, что всё затянется до выборов президента (до ноября)", – считает Максим Джигун. "То же заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, что после решения бюджетных вопросов (что было сделано в марте), Украина для него в приоритете

Так что, продолжает он, заявления президента Зеленского уместны. Нужно снова и снова напоминать зажиточному, комфортно живущему Западному миру, что от его политических игр может зависеть будущее целой страны. Более того – демократического мира в целом.

"Если Китай будет иметь под рукой Россию, выигравшую войну в Украине, он сделает свои ходы. И не только он. Говорить о мировом лидерстве США тогда будет просто невозможно. Со всеми вытекающими в виде новых войн и перекраивания международно признанных границ. Думаю, в Штатах это понимают. А потому, скорее всего, помощь нам всё же в обозримом будущем выделят. Вероятно, в виде кредита, а не безвозвратно, как ранее", – прогнозирует политолог.

Критику в адрес Байдена он считает вполне уместной. И напоминает, что глава Белого дома имел карт-бланш в виде согласованного обеими палатами парламента ленд-лиза для Украины. И мог передать нам что угодно в любых объемах. Однако Байден не дал нам оружия для победы. А срок действия документа о ленд-лизе истек.

которые так необходимы в столь сложный период". "Возможно, дело тут в его личных опасениях, в позиции помощников, советников и так далее, – отмечет Максим Джигун. – Но факт остается фактом – мы получили от США куда меньше, чем они могли дать. И теперь для самого Байдена украинский вопрос становится крайне болезненным в рамках избирательной кампании. Это явный политический просчет, признак отсутствия лидерских качеств

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