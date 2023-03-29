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В Пентагоне назвали главную потребность ВСУ на поле боя

Глава Министерства обороны США считает, что самолеты F16 не повлияют на ситуацию в Украине на этой стадии войны, однако добавляет, что Соединенные Штаты пытаются предоставить наиболее вооруженное вооружение украинской армии.

сегодня, 11:16
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские истребители F16 не смогут изменить ход войны на этой стадии военных действий. Вместо самолетов глава Пентагона указывает на другую потребность украинских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

В Пентагоне назвали главную потребность ВСУ на поле боя

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

В Комитете по вооруженным силам, проведенным по случаю проекта бюджета США на 2024 год выступил Министр обороны США Ллойд Остин. В своей речи Остин заявил, что США считает агрессивные действия режима Путина в Российской Федерации как "острую угрозу". Таким образом, Пентагон и союзники сплотились для поддержки Украины и будут это делать "столько, сколько будет нужно".


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Во время разговора Остин рассказал о возможности отправки истребителей в Украину.

"Если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится около 18 месяцев", — говорит Остин, однако добавляет, что на этом этапе военных действий самолеты не смогут помочь украинцам.

Глава Пентагона вместо истребителей F16 называет главные потребности ВСУ.

"Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника", – считает министр обороны США.

Ллойд Остин заверил, что США оказывает значительную поддержку этому оружию, а также учит украинских военных, как пользоваться предоставленным вооружением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила экономические уступки от западных партнеров.

Также "Комментарии" писали о том, что в США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/lloyd-austin-mark-milley-pentagon-minist-roborony-kongres-komitety-sluhannia/7025753.html
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